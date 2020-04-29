В центре Зеленоградска восстановили деревянные элементы на исторических зданиях

В центре Зеленоградска восстановили деревянные элементы на исторических зданиях
Фото: zelenogradsk.com
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В центре Зеленоградска восстановили элементы деревянного зодчества на исторических зданиях. Работы выполнили на фасадах домов №№ 10 и 13 по Курортному проспекту.

Как сообщается на сайте администрации муниципалитета, стоимость работ составила 621,2 тысячи рублей. Власти планируют продолжить эти мероприятия в рамках программы по возрождению деревянного зодчества.

«Также завершены работы по архитектурной подсветке фасадов зданий №№ 6, 10, 12 по Курортному проспекту. Стоимость работ по итогам конкурсных процедур — 356,6 тысячи рублей», — отметили в администрации.

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Фото: zelenogradsk.com

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