ЕСОО нашла новую фирму, которая за 505 млн должна вывозить мусор на востоке области

Госпредприятие области «Единый оператор по обращение с отходами» после претензий антимонопольщиков провело новые торги по выбору компании, которая должна вывозить твердые коммунальные отходы в восточных районах региона. Итоги торгов опубликованы на сайте госзакупок в среду, 29 апреля.

Согласно итоговому протоколу, контракт стоимостью 505 млн руб. заключается с ООО «Экологическая эффективность». Компания должна будет вывозить мусор из Нестеровского, Озерского, Гусевского и Черняховского районов до конца 2024 года. Предполагается, что общий объем отходов составит 142,6 тонны. Он должен попадать на мусоросортировочный комплекс с полигоном отходов вблизи пос. Жаворонково.

По данным ЕГРЮЛ, «Экологическая эффективность» зарегистрирована в Балтийске и занимается сбором отходов.

Ранее арбитражный суд области вынес решение о признании недействительным аукциона, организованного ЕСОО в декабре 2018 года по вывозу мусора на востоке региона, а также отменил контракт с «Сибирской экологической компании».

Как видно из решения суда, оператор не имел права заключать трехлетний контракт по вывозу мусора в восточной части области на 2019-2021 годы с компанией из Югры за 479 млн руб., так как у нее не было лицензии для работы в Калининградской области. Компания имела право работать только в Ханты-Мансийском автономном округе.