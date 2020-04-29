Прокуратура нашла «нарушения» в работе областного минобра

Прокуратура нашла «нарушения» в работе областного минобра
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Образование

Областная прокуратура обнаружила нарушения в работе регионального министерства образования. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в надзорном ведомстве.

Специалисты установили, что в рамках госпрограммы «Развитие образования», которая направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений детей, были проведены мероприятия, которые не соответствуют этим задачам. В частности, в 2019 году сотрудники министерства не анализировали количество участников игр и то, как они влияют на общее состояние профилактики и социализацию подростков определённой категории.

«Вопреки требованиям федерального закона „Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“ министерством образования Калининградской области не дана принципиальная оценка полноте реализации мероприятий, предусмотренных программой в разрезе поставленной задачи, а также их влияние на криминогенную обстановку среди подростков», — отметили в прокуратуре.

По этому поводу министру образования региона внесли представление. В областном минобре корреспонденту «Нового Калининграда» заявили, что документ рассмотрен. «Прокуратура согласилась с тем, что нарушения ФЗ № 120 („Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“, — прим. „Нового Калининграда“) не было. Есть рекомендация внести изменение в госпрограмму „Развитие образования“ в части корректировки показателей в отношении работы с детьми, состоящих на всех видах учёта, что мы в ближайшее время и сделаем. Об этом было доложено в прокуратуру ещё 6 апреля», — отметили в министерстве.

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