Мэрия хочет организовать работу медработников в детсадах 12 мая для оформления допуска

Мэрия хочет организовать работу медработников в детсадах 12 мая для оформления допуска
Виталий Невар / Новый Калининград
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С 12 мая в регионе возобновляется работа детсадов в прежнем режиме. При этом попасть в дошкольное учреждение после перерыва дети смогут только при наличии медсправки. Тема обсуждалась в среду, 29 апреля, на совещании в горадминистрации, которое прошло в формате видеоконференции, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Администрация города намерена обратиться в региональный минздрав с тем, чтобы организовать работу медиков для оформления допусков непосредственно в детсадах. «В случае отсутствия медика в день прихода детей мы будем направлять родителей в детские поликлиники для получения справки», — сообщила зампредседателя комитета по образованию Наталья Ивкова.

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