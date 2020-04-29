Мэрия хочет организовать работу медработников в детсадах 12 мая для оформления допуска

С 12 мая в регионе возобновляется работа детсадов в прежнем режиме. При этом попасть в дошкольное учреждение после перерыва дети смогут только при наличии медсправки. Тема обсуждалась в среду, 29 апреля, на совещании в горадминистрации, которое прошло в формате видеоконференции, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Администрация города намерена обратиться в региональный минздрав с тем, чтобы организовать работу медиков для оформления допусков непосредственно в детсадах. «В случае отсутствия медика в день прихода детей мы будем направлять родителей в детские поликлиники для получения справки», — сообщила зампредседателя комитета по образованию Наталья Ивкова.