Мэрия: учебный год в школах Калининграда сокращен не будет

Мэрия: учебный год в школах Калининграда сокращен не будет
Кирилл Клейков / Новый Калининград
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До конца учебного года ученики калининградских школ будут обучаться в дистанционном режиме. Об этом сообщила в среду, 29 апреля, на видеосовещании в горадминистрации зампредседателя комитета по образованию Наталья Ивкова, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«В общеобразовательных учреждениях образовательный процесс будет продолжен с применением электронного обучения или дистанционных образовательных технологий до конца учебного года в соответствии с календарным учебным графиком. То есть, на сегодняшний день мы не говорим о досрочном завершении учебного года, мы говорим о работе по учебному графику учреждений, который был утвержден в начале учебного года», — заявила Ивкова. Школы будут работать и с 6 по 8 мая — также в дистанционном режиме. С 12 мая должны начаться очные консультации выпускников 9 и 11 классов, при этом в кабинете одновременно могут находиться не более 10 человек, отмечалось на совещании.

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