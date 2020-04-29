В Областной библиотеке рассказали о книгах, которые калининградцы читают на карантине

В Калининградской областной научной библиотеке подсчитали, какие книги калининградцы чаще всего заказывают на карантине. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Лидером читательских рейтингов остаются мотивационные бестселлеры Джен Синсеро — книга „Ни Сы“ прочитана 33 раза, „Не Ной“ и „Не Тупи“ — по 5 раз. Различные детективы норвежского писателя Несбё заказаны 30 раз, книга Майка Омера „Внутри убийцы“ — 16 раз, „Антихрупкость“ Нассима Талеба — 17 раз, „Зулейха открывает глаза“ Гузели Яхиной — 16 раз, роман „Дети мои“ этого же автора — 4 раза. По-прежнему популярны произведения Фредерика Бакмана, Дэна Брауна, Донато Корризи. 12 человек прочитали книги современного американского лектора, исследователя в области нейрофизиологических процессов Джо Диспенза. Стали чаще заказывать книги Александра Цыпкина — „Беспринцыпные чтения“ и сборник „Девочка, которая всегда смеялась последней“. Стабильно калининградские читатели просят в ЛитРес романы Виктора Пелевина и Бориса Акунина, Дины Рубиной и Людмилы Улицкой. Также калининградцы стали читать стихи: в числе запрашиваемых поэтов — Велимир Хлебников и Вера Полозкова. Популярны книги Наринэ Абгарян „Люди, которые всегда со мной“ и „С неба упали три яблока“», — рассказали в библиотеке.

Из классиков калининградцы чаще всего стали заказывать Эриха Марию Ремарка — книги «Триумфальная арка» и «Три товарища». В лидерах также Ги де Мопассан, Дафна дю Морье, Рене Декарт, Эрнест Хемингуэй, Джордж Оруэлл, Антон Чехов, Аркадий и Борис Стругацкие и Герман Гессе. «Интересно, что калининградцы стали заказывать аудиоспектакли. В частности, популярен „Фауст“ Гёте. Три раза за месяц заказан роман „Улисс“ Джеймса Джойса», — отметили сотрудники библиотеки.

Как утверждают в библиотеке, калининградцы стали интересоваться книгами, связанными с регионом и его историей. Несколько раз прочитана книга «Хвост ящерицы. Тайна русского Кёнигсберга» Валерия Сергеева и Виктора Хорошулина, а также книга «Легенды янтарного края» Андрея Кропоткина. «Множество книг заказывается калининградскими читателями по детской психологии — Юлия Гиппенрейтер, книги по методике Марии Монтессори, книги Андрея Максимова, а также художественные произведения для детей — Виктор Драгунский, Николай Носов, Астрид Линдгрен, Марк Твен, Антуан де Сент-Экзюпери, Холли Вебб, Энн Дидье и Оливье Мэллер. Очень часто пользователи заказывают электронные версии журналов „Бурда“ и „Моя любимая дача“. Среди заказов также есть книги Ирины Хакамады, Ивана Охлобыстина, Варлама Шаламова, Егора Гайдара. Биографические книги „Мальчик, который пошел в Освенцим вслед за отцом“ Джереми Дронфилда и „Сказать жизни „Да!“: психолог в концлагере“ Виктора Франкла также занимают лидирующие позиции в рейтинге читательских запросов», — сообщили в библиотеке.

Напомним, Калининградская областная научная библиотека продолжает работать с читателями в удалённом формате и предоставлять им бесплатный доступ к сервисам электронных книг ЛитРес, Global F5, Non-Fiction, Grebennikon, «Лань», Руконт, Национальной электронной библиотеке. Получить доступ к электронным книгам областной библиотеки можно, зарегистрировавшись на сайте учреждения.