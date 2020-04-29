Мошенники выманили у пожилой школьной учительницы 150 тыс. рублей

В Калининграде участились случаи телефонных мошенничеств с банковскими картами. Жертвами становятся в основном пожилые люди. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 29 апреля, сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Так, мошенники обманом сняли со счета 60-летней учительницы одной из городских школ 150 тыс. рублей. Женщине позвонили с «московского» номера, начинающегося с цифр 495. Звонивший мужчина уверенным «дежурным» голосом представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал потерпевшей, что неизвестные пытаются снять деньги с ее счета. Для пресечения перевода напуганная калининградка сообщила мнимому служащему данные своей банковской карты, а также код подтверждения операции, который пришел ей от банка в СМС-сообщении. Заполучив эту информацию, звонивший снял со счета женщины деньги.

Похожие случаи произошли с 65-ти и 81-летней пенсионерками, лишившимися 47 и 38 тысяч рублей со своих банковских карт соответственно.

49-летнюю домохозяйку из Калининграда телефонные мошенники под тем же предлогом убедили установить на смартфон приложение, позволяющее удаленно им управлять. Получив полный доступ к телефону, мошенники сняли со счета потерпевшей 35 тыс. рублей.

А 61-летняя жительница Калининграда, наоборот, проигнорировала тревожные СМС от своего банка. Женщине пришло оповещение о том, что к ее онлайн-кабинету пытаются подключиться с неизвестного ранее устройства. Калининградка не обратила на это внимание и не перезвонила в свой банк. Через некоторое время выяснилось, что ее счёт закрыт и с него пропало 352 тысячи рублей.

Как установили полицейские, женщина стала жертвой так называемого «фишингового» сайта, который создан мошенниками для кражи конфиденциальной информации и при этом имеет сайт, схожий с настоящим сайтом финансовой организации, а также идентичный с ним дизайн. Потерпевшая ранее пыталась зайти в свой личный кабинет через интернет, однако по невнимательности перепутала адреса в адресной строке браузера и зашла на сайт мошенников. В появившейся форме заполнения она ввела данные своего банковского счёта, тем самым сообщив эту конфиденциальную информацию злоумышленникам, которые ей и воспользовались.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, возбуждены уголовные дела.

Во избежание подобных случаев полицейские предупреждают граждан:

— настоящие сотрудники банков не звонят клиентам с просьбой предоставить персональные данные, номера карт, одноразовые пароли из СМС для подтверждения финансовых операций, либо для отмены якобы совершенных «мошеннических действий»;

— в случае поступления подобных звонков от имени «банковских работников», СМС или иных сообщений от якобы банка (например, «Ваша карта заблокирована», «Заблокирована сумма оплаты», «Есть проблемы с проведением операции» и др.), необходимо оперативно связаться с клиентским центром банка по официальным телефонам, указанным на банковской карте;

— при этом ни в коем случае не перезванивать на указанные в сообщениях номера, не сообщать данные банковских карт (срок действия, контрольный код с обратной стороны карты, СМС-коды подтверждения, а также персональные сведения: серия и номер паспорта, адрес регистрации и пр);

— будьте бдительны в интернете: не устанавливайте неизвестные программы и проверяйте адреса интернет-сайтов;

— если Вас обманули мошенники необходимо незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции.

«Если на экране своего мобильного телефона Вы видите незнакомый номер, который звонит не раз и не два, а тем более, в начале его цифрового ряда есть 495 или 499, не перезванивайте на него! И ни в коем случае не отвечайте на строгие требования либо настойчивые вопросы чужого Вам голоса, порой даже командного! Именно так, послушно поступила наша землячка-учительница, которая всю свою жизнь учила детей только добрым делам, потому что сама доверила людям, будучи открытым и искренним человеком», — дополнила начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая

Также, полицейские призывают калининградцев переговорить с пожилыми родственниками и разъяснить им необходимость следовать указанным выше простым правилам, чтобы не стать жертвами телефонных мошенников.