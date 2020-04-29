Исследование: образование в области в карантин почти свелось к самостоятельной работе

Исследование: образование в области в карантин почти свелось к самостоятельной работе
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Школьное образование в условиях карантина во многих школах Калининградской области фактически свелось к выполнению самостоятельных работ. Родители и ученики почувствовали заметный рост нагрузки после перехода на дистанционное обучение. К таким выводам пришел учебный центр «Эдукариум», который провел исследование качества дистанционного образования в Калининградской области. Результаты исследования есть распоряжении «Нового Калининграда». В исследовании приняли участие более 100 респондентов. 

«По частным развернутым ответам респондентов можно сделать вывод, что фокус внимания педагогов и администрации школ был смещен на формальные моменты — отчетность перед контролирующими органами, аттестация учеников. Реальные проблемы учителей, учеников и родителей практически не решались. На наш взгляд, на период дистанционного образования, нужно оказать не только методическое сопровождение учителям, но и предоставить поддержку родителям», — отмечают в «Эдукариуме».

По словам соучредителя учебного центра Владимира Лемешевского, главной проблемой регионального среднего образования при переходе на дистанционную работу стала недостаточная организация работы: большинство участников исследования жаловались на нестабильную работу электронных образовательных сервисов.

Опрошенные учителя констатировали, что в большинстве случаев руководство школ ограничивается лишь директивами, а работа рядовых преподавателей усложнилась. Так, один из педагогов сообщил, что ведет онлайн-занятия со смартфона, а администрация школы отказалась предоставить компьютер учителю в пользование, отмечают в «Эдукариуме». 

При этом были и положительные примеры, к которым авторы исследования отнесли «Школу будущего» и Школу № 36.

«Опрос показал неравное положение учеников лицеев и гимназий перед учащимися „обычных“ общеобразовательных школ. Уровень удовлетворенностью учебным процессом в дистанционном формате учеников лицеев и гимназий намного выше, преподаватели в „привилегированных“ школах стараются комбинировать различные методы преподавания, а не оставляют учеников один на один с новым материалом», — говорится в исследовании «Эдукариума».

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