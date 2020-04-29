Эксперт: COVID-2019 заразнее обычного гриппа в 1,5-2,5 раза

Один инфицированный коронавирусом человек может заразить от двух до четырех других людей. Об этом заявил в среду главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, передает ТАСС.



«Очень важный еще показатель такой, как индекс воспроизводимости и индекс контагиозности, который составляет у коронавируса где-то 2-4%. То есть один больной человек может заразить от двух до четырех людей. Сезонный грипп имеет индекс воспроизводимости около 1,5%», — сказалэксперт на пресс-конференции.

Брико добавил, что новый коронавирус достаточно неустойчив во внешней среде, однако воспроизводит в несколько раз больше патогенных частиц, чем его предшественник — коронавирус SARS-CoV. «Заразный период [новой коронавирусной инфекции] иногда довольно длительный, надо еще понять, почему после выздоровления еще идет выделение возбудителя. Инкубационный период в среднем [составляет] пять-семь дней, но может быть более длительным», — добавил эпидемиолог.

По его словам, распространение коронавируса в России пока не вышло на плато, но ситуация может измениться уже в ближайшие дни. «Ежедневный прирост случаев новых заболеваний значительно снизился, да, мы пока, может быть, не вышли на плато, но если сравнивать в начале эпидемии, где-то было 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Поэтому здесь тоже тенденции, все-таки, к тому, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни», — сказал Брико.

Он отметил, что теперь начала увеличиваться доля новых случаев в регионах. «Вот на сегодняшний день удельный вес новых случаев в России на Москву — это только 38%, вчера было 47,9%. За весь период — 50,9%, это тоже особенность сегодняшней ситуации, то, что увеличивается число инфицированных в других регионах», — подчеркнул эпидемиолог.