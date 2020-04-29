Горвласти: в праздничные дни число общественного транспорта на улицах не изменится

Горвласти предварительно не намерены увеличивать количество общественного транспорта на улицах в праздничные и нерабочие дни 11 мая, но могут пойти навстречу горожанам, если будут заявки. Тема обсуждалась в среду, 29 апреля, на совещании в горадминистрации, которое прошло в формате видеоконференции, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«По сравнению с прошлой неделей у нас несколько выросло количество перевезенных пассажиров: в среднем 7 тысяч за эти несколько дней. И при этом количество транспортных средств на линии у нас увеличилось на 20 единиц. На сегодняшний день выпуск составил 282 единицы, в пятницу для примера, на прошлой неделе это было 263», — рассказал глава профильного комитета Олег Кутин. По его словам, обращений просьбой увеличить число автобусов, троллейбусов и т.д. в последние дни не поступало. Глава Калининграда Алексей Силанов обратил внимание на то, что с 6 по 8 мая будут работать многие предприятия и магазины, сотрудникам которых нужно будет добираться на/с работы. Он поручил при необходимости количество транспорта на линии все же увеличить.