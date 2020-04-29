Международная организация труда: из-за COVID-2019 без средств останутся 1,6 млрд человек

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд занятых в неформальном секторе экономики по всему миру. Об этом сообщает в среду РБК со ссылкой на исследование Международной организации труда (МОТ).



Согласно подсчетам экспертов, первый месяц кризиса привел к сокращению на 60% доходов неформальных работников в мире. В Африке и Америке доходы таких сотрудников снизились на 81%, на 21,6% — в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 70% — в Европе и Центральной Азии. МОТ уточнила, что работники и их семьи не смогут выжить, если не найдут альтернативные источники заработка.

По оценкам специалистов, 1,6 млрд занятых в неформальной экономике — это почти половина мировой рабочей силы. МОТ указала, что на таких сотрудников негативно влияют ограничительные меры государств и/или то, что они заняты в наиболее пострадавших отраслях.