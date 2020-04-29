В мэрии жалуются на горожан, срезающих замки на закрытых спортплощадках

Власти Калининграда закупают дополнительную заградительную ленту для того, чтобы ограничить доступ горожан на спортивные и детские площадки. Меры предпринимаются из-за распространения коронавируса. Тема обсуждалась в среду, 29 апреля, на видеосовещании в горадминистрации, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Как рассказала замглавы администрации Анна Апполонова, на закрытых огороженных спортплощадках горожане «срывают замки, даже железные замки срезают». Для того чтобы объяснить людям причины ограничений, на площадках размещены соответствующие объявления, однако, по словам Апполоновой, местные жители к этому «не всегда относятся с пониманием», выражая недовольство в адрес тех, кто приезжает на проверки.