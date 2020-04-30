Бывшую Художественную галерею решили отремонтировать и сделать там кадровый центр

Центр занятости населения Калининградской области выделят более 11 млн руб. на ремонт здания бывшей Художественной галереи на Московском проспекте. Извещение было опубликовано на сайте госзакупок 29 апреля.

Согласно документам, на Московском пр., 60-62, планируются как внутренние, так наружные работы. В частности, должен быть отремонтирован фасад и крыша. Как следует из проекта, одноэтажное здание будет использовано в качестве кадрового центра «Работа России».

Подрядчика планируется выбрать к середине мая. Все работы намерены выполнить до конца августа 2020 года.

Согласно открытым данным, такие кадровые центры уже начали открываться в других регионах. Они создаются в рамках реализации национальных проектов. «Центры занятости должны превратиться из места, куда приходят в последнюю очередь по необходимости, в место, куда хочется пойти и воспользоваться услугами. Наша цель — сделать так, чтобы в службе занятости люди увидели центр собственного развития и обеспечения успешности, востребованности, благосостояния», — заявил в 2019 году «Российской газете» замглавы Роструда Денис Васильев.

Калининградскую художественную галерею перевели в здание Кёнигсбергской биржи (ДКМ) под предлогом того, что здание на Московском пр. находится в аварийном состоянии. Министр культуры и туризма области Андрей Ермак заявлял, что его планируется снести вместе с «падающей» многоэтажкой.