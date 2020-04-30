Бывшую Художественную галерею решили отремонтировать и сделать там кадровый центр

Бывшую Художественную галерею решили отремонтировать и сделать там кадровый центр
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Госзакупки

Центр занятости населения Калининградской области выделят более 11 млн руб. на ремонт здания бывшей Художественной галереи на Московском проспекте. Извещение было опубликовано на сайте госзакупок 29 апреля.

Согласно документам, на Московском пр., 60-62, планируются как внутренние, так наружные работы. В частности, должен быть отремонтирован фасад и крыша. Как следует из проекта, одноэтажное здание будет использовано в качестве кадрового центра «Работа России».

Эскиз из проектной документации 

Подрядчика планируется выбрать к середине мая. Все работы намерены выполнить до конца августа 2020 года.

Согласно открытым данным, такие кадровые центры уже начали открываться в других регионах. Они создаются в рамках реализации национальных проектов. «Центры занятости должны превратиться из места, куда приходят в последнюю очередь по необходимости, в место, куда хочется пойти и воспользоваться услугами. Наша цель — сделать так, чтобы в службе занятости люди увидели центр собственного развития и обеспечения успешности, востребованности, благосостояния», — заявил в 2019 году «Российской газете» замглавы Роструда Денис Васильев.

Калининградскую художественную галерею перевели в здание Кёнигсбергской биржи (ДКМ) под предлогом того, что здание на Московском пр. находится в аварийном состоянии. Министр культуры и туризма области Андрей Ермак заявлял, что его планируется снести вместе с «падающей» многоэтажкой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (8)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter