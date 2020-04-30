«Храброво» занял девятое место в рейтинге самых удобных аэропортов России по версии Forbes

Аэропорт «Храброво» занял девятое место в рейтинге самых удобных аэропортов России, составленном финансово-экономическим изданием Forbes. Объект получил 51,9 балла. В качестве интересного факта о комплексе авторы указали наличие искусственного поля, на котором проводятся турниры для дошкольников.
Всего в исследование включили 35 аэропортов с пассажиропотоком свыше 800 тысяч человек в год. Объекты оценивали по шести категориям: транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа и международные награды. Затем оценки по всем категориям суммировали. В итоговый список вошло 20 аэропортов.
Первое место в рейтинге занял Шереметьево, второе — Красноярск, третье — Домодедово. На последней, 20-й позиции, находится аэропорт Жуковский.
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