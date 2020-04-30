ГИБДД предупреждает о массовых проверках на трезвость в майские праздники

Госавтоинспекция с 01 по 05 мая будет проводить в области профилактического мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 30 апреля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Нарушителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение в течение года влечет уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ (лишение свободы на срок до двух лет, лишение прав на срок до 3 лет и штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей).

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.