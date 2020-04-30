«Безопасный город» установил еще 40 видеокамер в Калининграде

Еще на двух улицах в Калининграде появились камеры видеонаблюдения. Всего новых устройств установлено 41, сообщает пресс-служба «Безопасного города».



19 камер смонтировано на улице Ульяны Громовой, 16 — на улице Генерала Челнокова. Остальные направлены на остановочные комплексы в Калининграде. Все установленное оборудование подключено к системе «Безопасный город». Угол обзора и места расположения видеокамер выбраны по согласованию с правоохранительными органами.

Сейчас в городе установлено более 1400 камер наружного наблюдения. Ситуационный центр «Безопасный город» работает в Калининграде с декабря 2014 года. Проект направлен на повышение безопасности и эффективное взаимодействие с МВД, МЧС и службами экстренного реагирования.