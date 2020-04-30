Годовой доход главы Калининграда Алексея Силанова снова упал

Годовой доход главы Калининграда Алексея Силанова снова упал
Алексей Силанов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Доход главы Калининграда Алексея Силанова за 2019 год по сравнению с 2018 годом снизился на 600 тыс. рублей. Соответстующая декларация опубликована на сайте горадминистрации в четвег, 30 апреля.

Алексей Силанов заработал в 2019 году 2 млн 475 тыс. рублей, его жена — 956 тыс. В собственности у семьи две квартиры — площадью 75 кв. метров (совместное владение) и 107 кв. метров (владеет жена). Автомобилей и другого имущества у Силановых нет.

За 2018 год Алексей Силанов заработал 3,08 млн рублей, что было почти на 1,5 млн рублей меньше, чем в 2017 году, когда он являлся депутатом Госдумы.

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