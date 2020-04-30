Администрация Калининграда разрешила вырубить 37 деревьев под застройку за телевышкой

Власти областного центра выдали порубочный билет на участок за телевышкой в районе перекрестка ул. Нарвской и Павших в Афганистане. Информация об этом опубликована на сайте горадминистрации.



Порубочный билет выдан АО «Специализированный застройщик «СтройТранс», деревья будут спилены на участке с кадастровым номером 39:15:121605:368. Всего компании разрешено вырубить 37 деревьев, 20 предписано сохранить.

Ранее стало известно, что региональные власти выдали застройщику разрешение на строительство на этом участке 13-этажного дома.