В Гурьевске водителя арестовали на 10 суток за пьяную езду

В Гурьевске водителя арестовали на 10 суток за пьяную езду
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гурьевске 30-летнего водителя арестовали за управление автомобилем в пьяном виде. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции заметили мужчину за рулём «Опеля Асконы» на улице Ленина в момент, когда он не уступил дорогу пешеходам. Инспектор ДПС потребовал, чтобы водитель остановил машину, но житель региона попытался скрыться. Через некоторое время экипаж ДПС блокировал автомобиль.

Как выяснилось, мужчина не имел права управления транспортными средствами. Освидетельствование на состояние опьянения показало 0,669 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что многократно превышает допустимое значение.

В результате мужчину привлекли к административной ответственности. Мировой судья назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток.

В областной Госавтоинспекции призывают жителей сообщать о грубых нарушениях со стороны автомобилистов. Информацию об управлении транспортными средствами в состоянии опьянения принимают по телефону 8(4012)552-811.


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