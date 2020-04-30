Умер калининградский историк Константин Шустов

Умер калининградский историк Константин Шустов
Константин Шустов / БФУ им. И. Канта.

30 апреля после тяжелой болезни скончался калининградский историк Константин Шустов, работавший в БФУ им. И. Канта. Об этом сообщается на сайте университета.

Шустов преподавал практически всем поколениям студентов-историков историю культуры, источниковедение и другие дисциплины. Он также многие годы вёл уроки истории в лицее № 23 и участвовал в работе жюри олимпиад по искусству.

«Принципиальный и строгий, но в то же время отзывчивый и остроумный человек, высокопрофессиональный преподаватель, один из символов исторического факультета нашего университета, Константин Борисович Шустов не оставлял равнодушным никого из учеников и коллег — тех, кто разделяет сегодня скорбь его родных и близких. Светлая память», — отмечают в БФУ.


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