Губернатор: ехать в праздники к тем, кого вы давно не видели, категорически запрещено

Региональные власти призывают калининградцев не навещать в праздники друзей или пожилых родственников, с которыми нет ежедневного контакта. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в интервью телеканалу «Каскад» в четверг, 30 апреля.

«На праздники ездить и общаться с теми людьми, с которыми вы долгое время не виделись, с друзьями, категорически запрещено. <...> Если вы не живете со своими родителями, то совершенно не обязательно ехать к ним и проводить время с ними. Вы можете даже не догадываться, что вы заражены уже вирусом, он может протекать у вас бессимптомно. У нас больше половины всех людей, которых мы обследуем за неделю, это люди, у которых коронавирус вообще никак не проявляется. Это члены семей людей заболевших. Мы их проверяем и оказывается, что они тоже инфицированы, но чувствуют себя совершенно нормально — у них нет ни кашля, ни повышенной температуры и они просто даже не догадываются, что больны», — сказал губернатор.