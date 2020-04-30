Губернатор: ехать в праздники к тем, кого вы давно не видели, категорически запрещено

Губернатор: ехать в праздники к тем, кого вы давно не видели, категорически запрещено
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональные власти призывают калининградцев не навещать в праздники друзей или пожилых родственников, с которыми нет ежедневного контакта. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в интервью телеканалу «Каскад» в четверг, 30 апреля.

«На праздники ездить и общаться с теми людьми, с которыми вы долгое время не виделись, с друзьями, категорически запрещено. <...> Если вы не живете со своими родителями, то совершенно не обязательно ехать к ним и проводить время с ними. Вы можете даже не догадываться, что вы заражены уже вирусом, он может протекать у вас бессимптомно. У нас больше половины всех людей, которых мы обследуем за неделю, это люди, у которых коронавирус вообще никак не проявляется. Это члены семей людей заболевших. Мы их проверяем и оказывается, что они тоже инфицированы, но чувствуют себя совершенно нормально — у них нет ни кашля, ни повышенной температуры и они просто даже не догадываются, что больны», — сказал губернатор.


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