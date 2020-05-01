Региональные власти надеются вернуться к оказанию плановой медпомощи в июне

Региональные власти надеются вернуться к оказанию плановой медпомощи в июне
Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональные власти надеются вернуться к оказанию плановой медицинской помощи жителям региона в начале лета. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в интервью телеканалу «Каскад» в четверг, 30 апреля.

«Мы очень надеемся, что после мая, в июне, мы сможем вернуться к плановому оказанию помощи. Что касается снабжения препаратами, инсулинами и всем остальным, это все продолжается, здесь ни о каком сокращении помощи речи быть не может», — сказал глава региона.

Он также отметил, что плановые операции не отменяют, а переносят, если состояние здоровья пациентов позволяет это сделать. «Принимают это решение врачи, консилиум, ничего в этом удивительного нет. Если операция не требует отлагательств, её обязательно сделают», — пояснил Алиханов.


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