Главу Минстроя РФ госпитализировали с коронавирусом

Главу Минстроя РФ госпитализировали с коронавирусом
Владимир Якушев. Фото: kremlin.ru
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Глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — привели в Минстрое слова Якушева.

В пресс-службе добавили, что диагнозы у Якушева и у Волкова подтверждены результатом компьютерной томографии. Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России назначен замглавы министерства Никита Стасишин.

В четверг, 30 апреля о полученном положительном тесте на коронавирус сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин. Он временно передал руководство кабмином первому вице-премьеру Андрею Белоусову.


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