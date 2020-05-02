МЧС предупреждает о грозе в Калининградской области

МЧС предупреждает о грозе в Калининградской области
Виталий Невар / Новый Калининград
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Днём в субботу, 2 мая, в регионе, по прогнозу синоптиков, ожидается гроза. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном управлении МЧС.

Грозовой фронт будет смещаться с юго-запада на северо-восток. Жителям региона рекомендуют в это время не находиться на открытых участках, рядом с одиноко стоящими деревьями, столбами и линиями электропередач.

«Не дотрагивайтесь до металлических предметов и не пользуйтесь мобильными телефонами, если находитесь на улице. Категорически запрещается выходить в море и на внутренние водоёмы области на маломерных судах», — добавили в ведомстве.

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