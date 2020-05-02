В Гданьской бухте встал на якорь трубоукладчик «Газпрома»

Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» встал на якорь в Гданьской бухте, примерно в 30 км северо-западнее Балтийска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные систем контроля передвижения морских судов.



Сопровождавшее «Академика» через Северное и Балтийское моря военное судно — спасательный буксир СБ-123 — продолжило путь в Балтийск. При этом трубоукладчик, по данным «Интерфакса», в порт в субботу заходить не планирует. Как ожидается, на рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж.

Как ожидается, «Академик Черский» может быть использован для достройки газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море. Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявила в январе зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова, «проект „Северный поток-2“, который построен уже почти на 94%, будет завершён российской стороной».

«Газпром» купил судно «Академик Черский» в 2015 году, чтобы быть независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов. Корабль пришёл в Россию в 2017 году и с тех пор проходил модернизацию и дооснащение на Находкинском судоремонтном заводе. Летом 2019 года «Академик Черский» был впервые использован «Газпромом» на стройке — на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.