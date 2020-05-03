В оперштабе уточнили детали о десятках новых случаев коронавируса в регионе

Из 41 нового случая коронавируса в Калининградской области большинство протекали бессимптомно. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

По официальным данным, в 12 случаях у зараженных была пневмония, в 2 — ОРВИ. У 27 человек симптомов проявления вируса не было.

По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения, добавили в штрабе.

Напомним, в Калининградской области за последние сутки установлен 41 случай заражения коронавирусом COVID-19. Число умерших пациентов достигло 8 человек (за сутки умер 1).