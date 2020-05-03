В оперштабе уточнили детали о десятках новых случаев коронавируса в регионе

В оперштабе уточнили детали о десятках новых случаев коронавируса в регионе
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Пресс-секретарь заразившегося COVID-19 Мишустина рассказал о его самочувствии

Из 41 нового случая коронавируса в Калининградской области большинство протекали бессимптомно. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

По официальным данным, в 12 случаях у зараженных была пневмония, в 2 — ОРВИ. У 27 человек симптомов проявления вируса не было.

По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения, добавили в штрабе.

Напомним, в Калининградской области за последние сутки установлен 41 случай заражения коронавирусом COVID-19. Число умерших пациентов достигло 8 человек (за сутки умер 1).


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter