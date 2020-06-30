На поезда из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и обратно продали более тысячи билетов

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На поезда из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и обратно продали более тысячи билетов

За двое суток на поезда из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и обратно, которые снова начнут курсировать с 1 июля, продали более тысячи билетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию КЖД.

«За прошедшие двое суток с момента объявления о возобновлении курсирования поездов дальнего следования в/из Калининграда оформлен 1 071 проездной документ на разные даты. В том числе: на дату отправления 1 июля на поезд № 30 „Янтарь“ Калининград — Москва — 78 билетов; на поезд № 80 Калининград — Санкт-Петербург — 25 билетов; на дату отправления 2 июля на поезд № 29 „Янтарь“ Москва — Калининград — 98 билетов», — сообщили в КЖД.

Транзит поездов через Литву и Белоруссию будет проходить с техническими стоянками на ряде станций без права посадки и высадки пассажиров. Пересечь границу смогут только те пассажиры, которые имеют в паспорте гражданина РФ отметки о регистрации по месту жительства в Калининградской области. В составе, по требованию литовской стороны, могут находиться не более 100 человек с размещением не более двух человек в купе или в одном сегменте плацкартного вагона. Для организованных групп больше 10 человек проезд не разрешён.

В связи с возобновлением ж/д сообщения с Калининградской областью с 1 июля на пункте пропуска «Чернышевское», а также на всех станциях и вокзалах вводится обязательная термометрия. Приезжающих будут проверять на наличие признаков ОРВИ.

РЖД приостановили железнодорожное сообщение между Калининградом и Москвой и Санкт-Петербургом в начале апреля. Такое решение было принято на основании постановления Роспотребнадзора. О возобновлении транзита было объявлено 26 июня.

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