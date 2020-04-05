Курсирование поездов из Калининграда в Санкт-Петербург и Москву приостанавливается

Курсирование поездов из Калининграда в Санкт-Петербург и Москву приостанавливается
Денис Туголуков / Новый Калининград
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РЖД приостанавливает железнодорожное сообщение между Калининградом и Москвой и Санкт-Петербургом. Решение принято на основании постановления Роспотребнадзора, сообщается 5 апреля на сайте Белорусской железной дороги.

«Временно отменяется курсирование поездов, следующих транзитом через Республику Беларусь: № 30/29 Калининград — Москва, отправлением из Калининграда с 06.04.2020, из Москвы с 07.04.2020; № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда с 07.04.2020, из Санкт-Петербурга с 09.04.2020», — говорится в уведомлении.

Неиспользованные проездные документы можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов.

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