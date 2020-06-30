Фонд строительства синагоги в Калининграде объяснил причину задержки ввода в эксплуатацию

Фонд строительства синагоги в Калининграде объяснил причину задержки ввода в эксплуатацию
Виталий Невар / Новый Калининград
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Фонд строительства синагоги в Калининграде назвал причину, по которой разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено на полтора года позже открытия. По словам гендиректора организации Натальи Лоренс, это связано с затягиванием сроков возведения теплового пункта.

«„Янтарьэнерго“, к несчастью, до сих пор не выполнило своих обязательств перед нами. Мы используем электроэнергию по временной схеме от стройплощадки, и поэтому администрация области нам тоже помогала в том плане, чтобы это было официально и никак по-другому. Люди ходят молиться, у нас кошерная столовая, будут проводиться экскурсии», — пояснила корреспонденту «Нового Калининграда» Наталья Лоренс.

Она отметила, что между Фондом строительства синагоги в Калининграде и «Янтарьэнерго» заключён договор, однако компания «за семь лет не выполнила своих обязательств. «Мы ущемили свои потребности, потому что если бы наши потребности превысили эти 50 киловатт, нам бы никто, конечно, не дал [разрешения на ввод в эксплуатацию]. Поэтому мы в синагоге не проводим всего того, что превысило бы это количество. Часть программ мы не делаем. Когда всё будет введено, у нас будет большой музей, который в общем-то будет очень важен не только для синагоги, но и для города. Современный, интерактивный. Но пока мы ничего не можем делать», — прокомментировала гендиректор фонда.

Она также уточнила, что в рамках второго этапа строительства запланировано возведение культурно-делового центра. «Но мы ничего не можем делать, потому что нет возможности из-за электричества», — добавила Наталья Лоренс.

Ранее стало известно, что власти региона 19 июня 2020 года выдали разрешение на ввод в эксплуатацию синагоги на острове Октябрьском. При этом объект был открыт в ноябре 2018-го.

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