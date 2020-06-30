Власти разрешили ввести в эксплуатацию синагогу на Острове спустя 1,5 года после открытия

Региональные власти выдали разрешение на ввод в эксплуатацию синагоги на острове Октябрьском. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Разрешение выдано Фонду строительства синагоги в Калининграде. В областном агентстве по архитектуре, градостроению и перспективному развитию подписали соответствующий документ 19 июня 2020 года.

Стоит отметить, что разрешение на строительство было выдано в июне 2015 года Еврейской общине Калининграда. Объект открыли в ноябре 2018-го.

Здание возвели на месте прежнего сооружения, которое разгромили в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Его высота составляет 36 метров, фасад выполнен из исторических материалов. Комментарий Фонда строительства синагоги о том, чем обусловлена задержка ввода в эксплуатацию, корреспонденту «Нового Калининграда» получить не удалось.