С 1 июля в Польше ужесточили правила дорожного движения

С 1 июля в Польше ужесточили правила дорожного движения
Виталий Невар / Новый Калининград
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С 1 июля в Польше ужесточили правила дорожного движения. Изменения в Дорожный кодекс предусматривают: снижение допустимой скорости на территории населённых пунктов до 50 км/ч, независимо от времени суток; изъятие водительских прав за превышение скорости на 50 км/ч, в том числе вне территории населённого пункта (до сих пор это правило действовало только в населённых пунктах); усиление защиты пешеходов в районе пешеходного перехода. Об этом сообщает «Польское радио».

За превышение скорости более чем на 50 км/ч водителям грозит лишение прав на срок до трёх месяцев. Изменения в Дорожный кодекс также предписывают, что водители должны наблюдать не только за пешеходными переходами, но и за прилегающей к ним территорией.

«При приближении к пешеходному переходу водитель транспортного средства должен проявлять особую осторожность, снизить скорость с тем, чтобы не подвергать опасности пешехода, который находится на этом месте, или входит на него, и уступить дорогу пешеходу, который входит на переход или находится на нём», — говорится в документе.

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