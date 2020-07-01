В России начали действовать новые правила для водителей

В России начали действовать новые правила для водителей
Виталий Невар / Новый Калининград
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В России 1 июля вступают в силу новые правила для водителей, сообщает РИА «Новости». В частности, ужесточаются требования к ввозу и эксплуатации праворульных автомобилей. Полностью запрещается ввоз праворульной техники категорий М2 и М3 (строительная спецтехника, самосвалы, грузовики с манипуляторами, пассажирские автобусы и микроавтобусы). Эти ограничения не касаются транспортных средств, которые попали в страну до введения новых правил.

С 1 июля инвалидам третьей группы предоставляется бесплатная парковка, если они ограничены в самостоятельном передвижении, а также пользовались правом на бесплатную парковку на основании знака «Инвалид» до 1 июля. Кроме того, они не должны будут предъявлять документы медико-социальной экспертизы для получения госуслуг.

На следующий год перенесли вступление в силу новых требований к медицинскому освидетельствованию водителей и к изменению конструкции транспортных средств.

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