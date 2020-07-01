В аэропортах Литвы возобновляют международные рейсы по 70 направлениям

В аэропортах Литвы возобновляют международные рейсы по 70 направлениям
Денис Туголуков / Новый Калининград
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В июле в аэропортах Литвы возобновляют международные рейсы по 70-ти направлениям. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на BNS.

«Июль, как и прогнозировали, начинается очень активно. Уже сегодня возвращается очень много лётных направлений и авиакомпаний, которые были в наших аэропортах до карантина», — отметил представитель по связям общественностью литовской компании-оператора аэропортов страны Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.

По сведениям издания, в июле возобновят рейсы в том числе в Варшаву, Хельсинки, Брюссель и Вену. На этой неделе из Вильнюсского аэропорта также начнутся чартерные рейсы в Грецию и Болгарию. «Планы на этот июль мы оцениваем как очень хороший результат. Пассажирская авиация возвращается из глубокой ямы в прежние объёмы», — сказал Тадас Василяускас, уточнив, что обычно в июле в аэропортах Литвы открыто свыше 90 направлений.

Литовское воздушное пространство было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля. Первые полёты после карантина возобновили в середине мая.

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