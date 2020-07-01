У члена избиркома в Балтийске обнаружили коронавирус

У члена участковой избирательной комиссии в Балтийске обнаружили коронавирус. Об этом сообщила председатель областного избиркома Инесса Винярская на брифинге в среду, 1 июля.

По её словам, на COVID-19 тестировали членов УИК, которые работают медиками или находятся в возрастной категории «65 лет и старше». «По итогам тестирования у нас был только один положительный тест в Балтийске. Но эта комиссия приступила к работе, то есть они работали вместе. Один человек с подтверждённым случаем находится на лечении, а пять её коллег — на самоизоляции», — рассказала Винярская.

Она отметила, что представителей УИК заменили люди из состава резервов. Комиссия приступила к исполнению полномочий «в полном объёме».