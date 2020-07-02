Часть Калининграда в четверг осталась без электроснабжения (список улиц)

Из-за ремонтных работ без света в четверг останутся жители некоторых домов на 22 улицах областного центра. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 9.00 до 18.00 из-за работ свет отключат в домах по адресам:

— пер. Южный, 1-7, 2-6, 9-15,

— ул. Эльблонгская, 30, 30 «а»,

— Каштановая аллея, 68-70, 75-77, 79-81, 68-70, 72-88, 87-93, 95, 103-105,

— ул. Чернышевского, 56, 56а, 58-68, 67-73, 75, 87-93,

— пер. Чернышевского, 3,

— ул. Банковская, 12а, 33-39, 25-31,

— ул. Пугачёва, 9, 12-14, 14а, 16,

— ул. Коммунальная, 2, 3, 4-6, 5, 7-17, 8-18,

— ул. Офицерская, 1, 3, 4,5, 6, 7, 8-14, 9, 11, 13, 13а, 16,

— проспект Мира, 86, 88, 90, 92, 94, 98.

На два часа, с 9.00 до 11.00, без света дома по адресам:

— ул. Адмиральская, 10, 13, 14, 15, 16, 19,

— ул. Энгельса, 16, 18, 20-22, 24, 26, 33, 33а, 35-35а, 37, 39, 47, 49,

— ул. Лесопарковая, 6-8, 10-16, 18-24, 26, 27, 27б, 29, 29а,б, 31,

— ул. Закавказская, 19 (детсад № 74),

— ул. Донская, 1-1а, 2, 3, 4, 8,

— ул. Нахимова, 4, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 22.

С 13.30 до 18.00 запланировано отключение света в домах:

— ул. Дзержинского, 46, 48-70, 51, 53, 57, 74-94, 98,

— ул. Яблочная, 6-8.

С 9.00 до 13.00 отключат энергоснабжение в домах по адресам:

— ул. Косм. Леонова, 22, 24, 31,

— ул. Чайковского, 56, 58, 58а,

— ул. Кирова, 85-87,

— ул. Зоологическая, 45, 47-47а, 49-51а, 53, 67-71.

Кроме того, холодной воды из-за ремонтных работ не будет:

— ул. Колхозная, 8а (с 10.00 до 14.00),

— ул. Клиническая, 6, 8, 10, 12, 14, 14а (с 9.30 до 15.00),

— ул. 9 апреля 5-7 (с 9.30 до 15.00),

— ул. Фрунзе, 17а (с 9.30 до 15.00).

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».