Пневмония диагностирована более чем у каждого третьего с COVID в регионе за сутки

Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки почти треть (6 случаев) являются бессимптомными. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в региональном оперштабе по контролю за коронавирусной инфекцией в четверг, 2 июля.



Бессимптомные инфицированные выявлены по результатам лабораторных обследований — как контактные в семейных очагах и по месту работы заболевших. Еще у 11 человек наблюдаются клинические симптомы, у 7 из них диагностирована пневмония.

Среди инфицированных — три человека, прибывших в Калининградскую область на работу. Всего в регионе за сутки подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции.