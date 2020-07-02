Опрос: каждому второму туристу в России не на что путешествовать

Половина потенциальных туристов в стране (51%) призналась, что путешествовать им не на что, так как все накопления потрачены. Такие данные приводит аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Данные получены на основании опроса 3 тыс. респондентов.

Каждый пятый ответил, что его сбережений хватит «разве что только на поездки по области». У 15% с накоплениями все хорошо, путешественники просто ждут, когда откроется нужное направление, а 4% уже потратили заначку: купили билет или забронировали тур. Тех, кому не пришлось откладывать деньги на отпуск, — 8%. А 3% ответили, что планируют ехать в кредит.