Опрос: каждому второму туристу в России не на что путешествовать

Опрос: каждому второму туристу в России не на что путешествовать
Виталий Невар / Новый Калининград
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Половина потенциальных туристов в стране (51%) призналась, что путешествовать им не на что, так как все накопления потрачены. Такие данные приводит аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Данные получены на основании опроса 3 тыс. респондентов.

Каждый пятый ответил, что его сбережений хватит «разве что только на поездки по области». У 15% с накоплениями все хорошо, путешественники просто ждут, когда откроется нужное направление, а 4% уже потратили заначку: купили билет или забронировали тур. Тех, кому не пришлось откладывать деньги на отпуск, — 8%. А 3% ответили, что планируют ехать в кредит.

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