При ремонте тротуара на ул. Нарвской деревьям обрезали корни и закатали их в асфальт

При ремонте тротуара по ул. Нарвской в Калиниграде растущие вдоль него деревья получили значительные повреждения. Об этом сообщает очевидец в группе «Аллеи Калининградской области» в Facebook.



Как видно из фотографий, опубликованных очевидцем, после ремонта уровень тротуара оказался ниже, чем ранее. В результате корни части деревьев были обрублены, по меньшей мере одно дерево закатали в асфальт.

Участники группы указывают на возникшую опасность падения деревьев. Дендролог Александр Матюха обращает внимание на то, что у одного экземпляра наблюдаются «явные признаки движения корневой плиты, есть зазор между ней и почвой». «Ситуация очень опасна», — отмечает он.

«Новый Калининград» обратился в администрацию областного центра за комментарием.

Фото Виктора Пашкова