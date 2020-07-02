Жительница Гусева отсудила у батутного центра 250 тыс. рублей за травму сына

Суд обязал гусевский батутный центр выплатить 250 тыс. рублей компенсации матери ребенка, получившего травму. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе Черняховского городского суда.

Обратившаяся в суд женщина указала, что в феврале 2019 года её сын прыгал на батуте, когда на спортивный снаряд зашел другой посетитель и прыгнул вместе с ребенком. Мальчик потерял равновесие и получил травму ноги, он был госпитализирован, долго лечился и не мог посещать школу.

Представители батутного центра в суде утверждали, что их вины в случившемся нет, травму ребенок получил по вине другого посетителя центра, который уже возместил родителям мальчика причиненный вред.

Однако суд пришел к выводу, что сын истицы получил травму из-за ненадлежащего контроля со стороны инструктора батут-арены, поскольку он не пресек действия посетителя, нарушившего технику безопасности.

Кроме того, согласие законного представителя на посещение батутного центра отсутствовало, в связи с чем администрация должна была отказать сыну истицы в посещении.

Черняховский городской суд взыскал с индивидуального предпринимателя в пользу матери ребенка компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей, а также материальный ущерб в сумме 617 рублей. Решение суда не вступило в законную силу.