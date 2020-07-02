У Дома Советов начали археологические раскопки для передачи участка инвестору

У Дома Советов начали археологические раскопки для передачи участка инвестору
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Дом Советов

В Калининграде у Дома Советов начались археологические раскопки, чтобы передать прилегающий участок инвестору. Об этом в четверг, 2 июля, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как пояснили в кабмине, инвестор хочет, чтобы на момент передачи участка все возможные обременения уже существовали. В частности, было принято решение провести археологические разведки, чтобы постановить на учет участок культурного слоя. Для этого в марте 2020 года между ГБУК «НПЦ по охране памятников» и Институтом Истории Материальной Культуры Российской Академии Наук был заключен соответствующий договор. Из-за пандемии коронавируса работы начались только в начале июля.

Кто именно является инвестором, в пресс-службе правительства региона уточнить не смогли, но пообещали узнать в Корпорации развития Калининградской области, в чьем распоряжении находится Дом Советов и прилегающая территория.

Отметим, речь об огороженном участке, расположенном со стороны заправки между Московским пр-м и ул. Шевченко. На его расчистку было потрачено 3,5 млн руб. Эту территорию планируется застроить.

Публичная кадастровая карта 

Корпорация развития выкупила 85% в Доме Советов в июле 2019 года. В начале марта 2020 года губернатор Антон Алиханов заявил, что самому Дому Советов может потребоваться серьезная реконструкция. Из-за пандемии коронавируса идею отложили на неопределенный срок.

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