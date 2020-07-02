ВЦИОМ: к россиянам возвращается «социальный оптимизм»

ВЦИОМ: к россиянам возвращается «социальный оптимизм»
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Опросы

Индекс социальных ожиданий россиян относительно будущего страны достиг отметки -60 п.п., тогда как в июне прошлого года он составлял -40 п.п. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМ.

С момента введения всеобщего режима самоизоляции в нашей стране это один из лучших показателей. Пик негативных оценок был зафиксирован в апреле текущего года, когда Индекс социальных ожиданий россиян снизился до -81 п.п. (в апреле прошлого года показатель равнялся -43 п.п.).

На 5 п.п. выросла доля россиян, считающих, что тяжелые времена уже позади (с 10% в мае до 15% в текущей опросной волне). Практически каждый пятый россиянин (17%) считает, что сейчас страна переживает самые тяжелые времена (+1 п.п. с прошлой опросной волны). На 8 п.п. пунктов снизилась доля тех, кто придерживается мнения, что тяжелые времена для нашей страны еще впереди (с 66% в мае до 58% в текущей опросной волне).

Чаще о том, что тяжелые времена еще впереди, говорит молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (71%), также жители Москвы и Санкт-Петербурга и городов-миллионников (66% и 63% соответственно), люди, оценивающие свое текущее материальное положение как плохое (72%).

Как уточняет ВЦИОМ, индекс социальных ожиданий показывает, насколько оптимистично россияне оценивают будущее страны. Показатель рассчитывается как разность между ответом «они уже позади» и суммой ответов «переживаем их сейчас» и «они еще впереди». Индекс может принимать значение от -100 до 100 пунктов. Чем выше значение индекса, тем оптимистичнее выглядят перспективы России. Нулевое значение фиксирует баланс оптимистичных и пессимистичных прогнозов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 19 июня 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. 

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