Министр здравоохранения России предлагает сократить время продажи алкоголя

Министр здравоохранения России предлагает сократить время продажи алкоголя
Виталий Невар / Новый Калининград

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предлагает сократить время продажи алкоголя до 19 или 20 часов. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

«В советское время до 19-20 часов продавали, пока магазины работали. И начинали где-то с 11 утра. На мой взгляд, это целесообразно», — цитирует издание Мурашко.

Он также поддержал идею продавать алкоголь только в отельных алкомаркетах и разрешать приобретать его россиян, которым не менее 21 года. «Мы должны создать здоровое общество», — отметил министр.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Обсудить на Facebook Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter