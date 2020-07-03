Министр здравоохранения России предлагает сократить время продажи алкоголя

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предлагает сократить время продажи алкоголя до 19 или 20 часов. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

«В советское время до 19-20 часов продавали, пока магазины работали. И начинали где-то с 11 утра. На мой взгляд, это целесообразно», — цитирует издание Мурашко.

Он также поддержал идею продавать алкоголь только в отельных алкомаркетах и разрешать приобретать его россиян, которым не менее 21 года. «Мы должны создать здоровое общество», — отметил министр.