ГИБДД предупреждает о массовых проверках на трезвость

С 3 по 5 июля в Калининградской области пройдет очередной этап профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом предупреждает отдел пропаганды региональной ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в размере 30000 рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение в течение года влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 264.1 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, лишение права управления транспортным средством на срок до 3 лет и штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.