Власти начали готовить территорию под сооружение для защиты склона у отеля «Русь»

Власти начали готовить территорию под строительство сооружения для защиты берегового склона в районе отеля «Русь» в Светлогорске от обрушения и сползания грунта. С этой целью планируют образовать земельный участок площадью 7902 квадратных метра путём перераспределения участков, госсобственность на которые не разграничена. Проект приказа об утверждении проекта планировки опубликован на сайте областного правительства.

Согласно документации, длина берегозащитного сооружения составит 106 метров. «Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта могут уточняться и дополняться на стадии архитектурно-строительного проектирования», — говорится в проекте планировки.

По информации, размещённой на портале госзакупок, в июле 2019 года госучреждение области «Балтберегозащита» заключило договор на разработку проекта противооползневой защиты склона в районе отеля «Русь» с компанией «Геоизол». Стоимость контракта составила почти 1,3 миллиона рублей. Он должен был быть исполнен до 20 декабря 2019 года, однако этого не произошло. В марте «Балтберегозащита» направила подрядчику претензию и потребовала выплатить неустойку в размере 19,5 тысячи рублей.

Отметим, что компания из Санкт-Петербурга «Геоизол» занималась строительством нового променада в Светлогорске. Однако работы выполнили с нарушением сроков. Сейчас подрядчик со значительным отставанием от графика завершает работы по берегоукреплению у его основания.