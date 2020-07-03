Прокуратура: в регионе недостоверно отражались данные статистики о наркопреступлениях

Прокуратура: в регионе недостоверно отражались данные статистики о наркопреступлениях
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере уголовно-правовой статистики, касающейся наркопреступлений. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Проведена проверка статистической отчётности правоохранительных органов при отражении сведений о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Проверкой выявлены нарушения, допущенные следователями и дознавателями УМВД России, следователями СУ СКР при заполнении статистических карточек с отражением социально-криминологической характеристики преступлений за истекший период 2020 года.

«В ходе проверки изучены материалы уголовных дел и надзорных производств и выявлено более 160 фактов недостоверного отражения следователями и дознавателями, расследующими уголовные дела, сведений об использовании информационно-телекоммуникационных технологий при совершении преступлений», — отмечают в прокуратуре.

По итогам проверки в адрес руководителей следственных органов и органов дознания приняты меры прокурорского реагирования с требованием об устранении нарушений.

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