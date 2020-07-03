Литва передала России ноту протеста из-за эконарушений на нефтяной платформе в Балтийском море

МИД Литвы передал посольству РФ устную ноту в связи с появившейся информацией о серьезных экологических нарушениях на морской нефтедобывающей платформе Д-6 на континентальном шельфе Балтийского моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства.



«Третьего июля министерство иностранных дел Литвы передало посольству Российской Федерации в Вильнюсе устную ноту в ответ на появившуюся в открытом доступе информацию о серьезных экологических нарушениях на морской платформе Д-6 на континентальном шельфе Балтийского моря», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в ноте выражается «глубокая озабоченность в связи с экологическим ущербом, выявленным Росприроднадзором на нефтяном месторождении Д-6». Также иностранное министерство просит предоставить более подробную информацию и разъяснения о расследовании, проведенном надзорным ведомством, а также о возможных экологических инцидентах на морской платформе, которые могли нанести ущерб экосистемам Балтийского моря и его прибрежных районов.

Построенное и запущенное в эксплуатацию в 2004 году нефтяное месторождение Кравцовское (Д-6) расположено в российском секторе Балтийского моря, всего в 5 километрах от литовско-российской государственной границы и в 22,5 километра от объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — Куршской косы.

«Вопрос надлежащего технического обслуживания морской платформы имеет особое значение для Литвы в связи с воздействием на окружающую среду и ущербом, который может возникнуть в результате экологической аварии, вызванной неправильной эксплуатацией», — отметили в МИД Литвы.