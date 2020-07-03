Литва передала России ноту протеста из-за эконарушений на нефтяной платформе в Балтийском море

Литва передала России ноту протеста из-за эконарушений на нефтяной платформе в Балтийском море
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

МИД Литвы передал посольству РФ устную ноту в связи с появившейся информацией о серьезных экологических нарушениях на морской нефтедобывающей платформе Д-6 на континентальном шельфе Балтийского моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства.

«Третьего июля министерство иностранных дел Литвы передало посольству Российской Федерации в Вильнюсе устную ноту в ответ на появившуюся в открытом доступе информацию о серьезных экологических нарушениях на морской платформе Д-6 на континентальном шельфе Балтийского моря», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в ноте выражается «глубокая озабоченность в связи с экологическим ущербом, выявленным Росприроднадзором на нефтяном месторождении Д-6». Также иностранное министерство просит предоставить более подробную информацию и разъяснения о расследовании, проведенном надзорным ведомством, а также о возможных экологических инцидентах на морской платформе, которые могли нанести ущерб экосистемам Балтийского моря и его прибрежных районов.

Построенное и запущенное в эксплуатацию в 2004 году нефтяное месторождение Кравцовское (Д-6) расположено в российском секторе Балтийского моря, всего в 5 километрах от литовско-российской государственной границы и в 22,5 километра от объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — Куршской косы.

«Вопрос надлежащего технического обслуживания морской платформы имеет особое значение для Литвы в связи с воздействием на окружающую среду и ущербом, который может возникнуть в результате экологической аварии, вызванной неправильной эксплуатацией», — отметили в МИД Литвы.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter