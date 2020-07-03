Греф: через 10 лет карьеру делают не отличники, а троечники

Исследования показывают, что у лучших выпускников топовых мировых вузов через два года после выпуска остается от 5 до 12% знаний базового курса, потому что знания, не связанные с практикой, быстро улетучиваются. Такие данные в интервью ТАСС привел глава Сбербанка Герман Греф.

Еще одно исследование успешности лучших выпускников вузов показало, что через десять лет карьеру делают, как правило, не отличники, а в основном троечники и те, кто не демонстрировал выдающихся способностей в период обучения, подчеркнул Греф.

«Выяснилось, что так называемые мягкие навыки — их развитость значительно более важна для карьеры человека, для его жизненного успеха и — главное — для ощущения счастья», — отметил глава Сбербанка.

К числу «мягких» навыков относятся социальные навыки (коллаборативность, умение публичного выступления, дискуссии, донесения своей точки зрения), когнитивные навыки (системность мышления: анализ и синтез), креативность, критическое мышление и навык принятия решений.

«Мы не учим детей этому. И студентов тоже. Хотя есть большая наука — теория принятия решений, она, увы, не является предметом в большинстве наших вузов, уже не говорю про средние школы», — констатировал Греф.