Греф: через 10 лет карьеру делают не отличники, а троечники

Греф: через 10 лет карьеру делают не отличники, а троечники
Герман Греф. Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Образование

Исследования показывают, что у лучших выпускников топовых мировых вузов через два года после выпуска остается от 5 до 12% знаний базового курса, потому что знания, не связанные с практикой, быстро улетучиваются. Такие данные в интервью ТАСС привел глава Сбербанка Герман Греф.

Еще одно исследование успешности лучших выпускников вузов показало, что через десять лет карьеру делают, как правило, не отличники, а в основном троечники и те, кто не демонстрировал выдающихся способностей в период обучения, подчеркнул Греф.

«Выяснилось, что так называемые мягкие навыки — их развитость значительно более важна для карьеры человека, для его жизненного успеха и — главное — для ощущения счастья», — отметил глава Сбербанка.

К числу «мягких» навыков относятся социальные навыки (коллаборативность, умение публичного выступления, дискуссии, донесения своей точки зрения), когнитивные навыки (системность мышления: анализ и синтез), креативность, критическое мышление и навык принятия решений.

«Мы не учим детей этому. И студентов тоже. Хотя есть большая наука — теория принятия решений, она, увы, не является предметом в большинстве наших вузов, уже не говорю про средние школы», — констатировал Греф.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Обсудить на Facebook Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter