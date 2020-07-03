Калининградцу присудили заплатить 50 тыс. руб. за выловленную в Шешупе рыбу

Калининградцу присудили заплатить более 50 тыс. рублей за выловленную незаконным способом рыбу в реке Шешупе. Об этом сообщает пресс-служба Краснознаменского районного суда.



В суд поступил иск Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству к местному жителю о возмещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. Истец указал, что в марте 2019 года на реке Шешупе ответчик на плотине ловил рыбу методом багрения, который запрещен Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна.

«Улов составил 55 экземпляров (13 кг). На рыбе имелись характерные следы багрения, — отмечается в релизе. — Ущерб, нанесенный рыбным запасам незаконными действиями ответчика, составил 50875 рублей».

Так как в добровольном порядке рыболов возместить ущерб отказался, истец просил суд взыскать в пользу Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству причиненный ущерб.

Постановлением заместителя начальника Куршского отдела рыбоохраны калининградец был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство) и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей.

Краснознаменский районный суд взыскал с рыболова в пользу истца причиненный ущерб в размере 50875 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины. Решение не вступило в законную силу.