Айфоны планируют сделать цифровым удостоверением личности

Айфоны планируют сделать цифровым удостоверением личности
Виталий Невар / Новый Калининград
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Компания Apple хочет сделать iPhone цифровым паспортом человека. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ресурс appleinsider.com.

По замыслу, устройство может стать заменой паспорту, водительским правам и другим важным документам.Электронные копии вышеперечисленных документов намерены хранить непосредственно в устройстве. Apple уже подала серию патентных заявок под общим названием Providing Verified Claims of User Identity. В них описываются методы хранения и использования цифрового идентификатора личности.

«Издание отмечает, что план Apple по цифровизации мира успешно работает: если с выходом Apple Pay люди забыли про бумажные деньги, то в iOS 14, которая выйдет уже осенью, появится функция открытия автомобиля через смартфон. Поэтому вполне возможно, что через несколько лет мы перестанем носить с собой бумажные документы», — пишет «РГ».

В конце мая Минкосвязь предложила провести эксперимент, в ходе которого жители Москвы смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта. Ожидается, что к 31 августа будет создано само приложение и его инфраструктура, а использовать его можно будет с 1 декабря этого года.

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