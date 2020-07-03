Айфоны планируют сделать цифровым удостоверением личности

Компания Apple хочет сделать iPhone цифровым паспортом человека. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ресурс appleinsider.com.



По замыслу, устройство может стать заменой паспорту, водительским правам и другим важным документам.Электронные копии вышеперечисленных документов намерены хранить непосредственно в устройстве. Apple уже подала серию патентных заявок под общим названием Providing Verified Claims of User Identity. В них описываются методы хранения и использования цифрового идентификатора личности.

«Издание отмечает, что план Apple по цифровизации мира успешно работает: если с выходом Apple Pay люди забыли про бумажные деньги, то в iOS 14, которая выйдет уже осенью, появится функция открытия автомобиля через смартфон. Поэтому вполне возможно, что через несколько лет мы перестанем носить с собой бумажные документы», — пишет «РГ».