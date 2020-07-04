В области за сутки выявили 18 случаев COVID-19

В области за сутки выявили 18 случаев COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: За сутки скончались 168 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией

В Калининградской области за последние сутки выявили 18 новых случаев коронавируса. При этом выписали 47 пациентов. Регион снова стал одним из субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки (0,7%). Об этом в субботу, 4 июля «Новому Калининграду» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По официальным данным, общее число заразившихся в области с начала пандемии — 2505 человека, 38 из них умерли, 1630 выздоровели.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции четыре случая выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных исследований контактных в семейных очагах и по месту работы.14 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у пятерых заболевших диагностирована пневмония.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Обсудить на Facebook Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter