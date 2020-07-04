В области за сутки выявили 18 случаев COVID-19

В Калининградской области за последние сутки выявили 18 новых случаев коронавируса. При этом выписали 47 пациентов. Регион снова стал одним из субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки (0,7%). Об этом в субботу, 4 июля «Новому Калининграду» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По официальным данным, общее число заразившихся в области с начала пандемии — 2505 человека, 38 из них умерли, 1630 выздоровели.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции четыре случая выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных исследований контактных в семейных очагах и по месту работы.14 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у пятерых заболевших диагностирована пневмония.

